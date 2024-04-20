Причем работают они, в отличие от клубов начала двухтысячных, полностью легально

Компания Landgame в рамках мероприятия Langame Conference предоставила информацию о состоянии российского рынка компьютерных клубов – как выяснилось, таких учреждений в стране уже больше, чем кинотеатров, что, впрочем, не слишком удивительно, с учетом того, что открытие среднего кинотеатра обходится значительно дороже. В конце 2023 года в России насчитывалось 2700 компьютерных клубов (на 17% больше, чем годом ранее) против 2294 кинотеатров, если верить информации «Невафильм Research».

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Всего в этих 2700 клубах установлено порядка 73 тысяч ПК и консолей, что же касается количества посетителей – в 2023 году их было около 2.8 миллионов человек. Общий объем рынка за прошедший год составил 23 миллиарда рублей, и, согласно прогнозу, в 2024 году он увеличится. Помимо этого, в рамках своей конференции 18 апреля Langame основала Ассоциацию развития киберспортивной инфраструктуры (АРКИ) – в нее войдут сразу несколько франшиз геймерских клубов и киберспортивных арен, суммарно насчитывающих порядка 800-850 заведений по всей стране. В дальнейшем к ассоциации смогут присоединиться и дополнительные партнеры.