Соответствующий функционал уже проходит тестирование

Как сообщает PC World, корпорация Microsoft планирует добавить в операционную систему Windows 11 еще больше рекламы – она может появиться в меню «Пуск», и подобный функционал уже тестируется. Продвигать подобным образом компания намерена не только свои продукты, но и программное обеспечение сторонних разработчиков – на скриншоте меню «Пуск» тестовой сборки ОС можно заметить рекламу браузера Opera с пометкой «Promoted».

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Microsoft и до этого неоднократно подвергалась критике со стороны как СМИ и блогеров, так и пользователей за рекламу и агрессивное продвижение как собственных, так и чужих продуктов. Наиболее резонансной, вероятно, можно считать историю с навязыванием клиентам перехода с устаревших операционных систем вроде Windows 7 на Windows 10 – тогда интернет заполонили скриншоты и созданные на их основе мемы. Широко известны, например, случаи, когда операционная система начинала обновляться в прямом эфире у ведущих прогнозы погоды или у популярных стримеров. Впрочем, в компании, видимо, считают, что потенциальная выгода от агрессивной рекламы превышает возможные риски, поэтому вероятность того, что в меню «Пуск» появится промо-блок, можно оценивать как высокую.