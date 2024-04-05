Одни Android-устройства можно будет искать при помощи других

Как сообщают СМИ и тематические ресурсы, корпорация Google вскоре запустит функцию поиска утерянных Android-устройств, не подключенных к интернету, включая не только смартфоны, но и беспроводные наушники и прочие девайсы – искать их помогут другие Android-устройства, задействуя Wi-Fi, Bluetooth и другие технологии беспроводной связи. По предварительным данным, сервис может заработать уже 8 апреля 2024 года.

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Функция под названием Find My Device была анонсирована в 2023 году – ее запуск откладывался из-за необходимости обеспечить безопасность стандарта, чтобы он не мог использоваться в неправомерных целях для отслеживания местоположения и перемещений других людей. Защита от отслеживания появится и в операционной системе для мобильных устройств Apple — iOS 17.5. При этом некоторые эксперты по информационной безопасности опасаются, что в сервисе все равно могли остаться уязвимости, позволяющие злоумышленникам или представителям спецслужб отслеживать перемещения пользователей. Опасность неправомерного использования подобного рода технологий весьма высока, поскольку они могут использоваться для сталкинга и совершения других преступлений.