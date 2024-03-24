Rambler и «СберСтрахование» провели исследование

Специалисты медиахолдинга Rambler&Co и «СберСтрахования» провели опрос среди россиян, касающийся китайских автомобилей, а также их преимуществ и недостатков. Всего в исследовании поучаствовало около 80 тысяч совершеннолетних граждан РФ. Почти треть, 32% респондентов заявили, что готовы рассмотреть вариант с приобретением транспортного средства из Поднебесной. Также 67% опрашиваемых заявили, что могут назвать 3 или более китайских автобрендов.

Среди преимуществ китайских машин российские автолюбители назвали широкий модельный ряд, привлекательное соотношение стоимости и характеристик, высокую степень цифровизации и комфорта. Среди недостатков — завышенную стоимость ряда моделей, сомнительные качество, надежность и долговечность, а также проблемы с обслуживанием и поставками запчастей для ремонта. Ранее среди отечественных водителей проводились и другие подобные опросы – ответы были примерно такими же, но еще упоминалась плохая приспособленность китайских автомобилей к российским климатическим условиям – в первую очередь, к суровой зиме с температурами ниже -20 и даже -30 градусов по шкале Цельсия.