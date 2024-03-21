При этом флагманы китайской корпорации тоже дорожают

Как сообщает популярный ресурс MyDrivers, средняя стоимость смартфона китайской корпорации Xiaomi в 2023 году выросла почти на 20% — этому способствует увеличение популярности флагманских и субфлагманских мобильных устройств бренда. Как заявил президент Xiaomi Group Лу Вейбинг, компания продолжит делать ставку на премиальные смартфоны. Впрочем, по информации инсайдеров, фирма продолжит уделять достаточно внимания и устройствам других ценовых сегментов, а также продолжит работать над брендами Redmi и Poco, которые приносят немалую долю прибыли.

По информации журналистов, в четвертом квартале 2024 года Xiaomi заняла первое место на территории материкового Китая по продажам смартфонов стоимостью от 4000 до 6000 юаней — если перевести в доллары, то речь идет о ценовом диапазоне примерно от 550 до 850 единиц американской валюты. Стоимость флагманских решений Xiaomi постепенно увеличивается – впрочем, это общая тенденция для рынка мобильных устройств, даже если не говорить об экзотических девайсах вроде смартфонов со складным или гибким экраном.