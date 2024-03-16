Маркетплейс пытается навязать своим партнерам невыгодные условия

Как сообщают российские СМИ и Telegram-каналы, некоторые пункты выдачи заказов маркетплейса Ozon приостановили свою работу. Их владельцы и сотрудники участвуют в забастовке против введения компанией сервисного сбора, который значительно уменьшит прибыль некоторых партнеров. Ранее журналисты сообщали, что с 1 апреля Ozon будет вычитать из агентского вознаграждения тот самый сервисный сбор.

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В самой компании в ответ на запрос заявили, что 16 марта не открылось «по техническим причинам» только 0.5% пунктов выдачи, а размер сбора для маленьких ПВЗ якобы составит всего 1 рубль в месяц, более крупные же суммы будут удержаны только с точек со значительной прибылью. Тем не менее, судя по всему, владельцы ПВЗ не доверяют заявлениям компании и считают, что Ozon пытается за их счет компенсировать часть своих затрат. Стоит отметить, что это не первый случай забастовки владельцев ПВЗ за последние годы — не так давно бастовали пункты выдачи, работающие с крупнейшим российским маркетплейсом Wildberries. Как показывает практика, это может быть довольно эффективным способом донесения до компаний своих требований.