Устройство будет совместимо с современным Android-смартфонами – не только с моделями Samsung, но и с другими

Как сообщает популярный ресурс Gizmochina, южнокорейская корпорация Samsung планирует, что первая партия умных колец Galaxy Ring, выпущенная на рынок, будет включать в себя примерно 400 тысяч штук. Размер этой партии соотносится с ожидаемым аналитиками компании стартовым спросом. Массовое производство гаджета может начаться в мае, а начало продаж, по предварительным данным, запланировано на третий или четвертый квартал 2024 года.

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В Samsung уточнили, что смарт-кольцо будет предлагаться как минимум в 9 разных размерах и 3 вариантах цветового исполнения. Емкость аккумулятора будет варьироваться в зависимости от размера девайса и составит от 14.5 мА*ч до 21.5 мА*ч. Также сообщается, что устройство будет совместимо с различными современными Android смартфонами – не только выпущенными Samsung, но и предлагаемыми другими производителями. При этом совместимости с операционной системой iOs от корпорации Apple не будет – по крайней мере, на первом этапе. Впрочем, пользователям «яблочных» гаджетов не придется долго ждать – компания из Купертино и сама разрабатывает и готовится представить умные кольца и другие подобные носимые девайсы.