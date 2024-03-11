Ранее на эту тему неоднократно высказывались многочисленные обозреватели и эксперты

Эксперты некоммерческой организации «Роскачество» проанализировали наиболее популярные в мире операционные системы для смартфонов (Android и iOS), и выпустили материал, в котором рассказали об их плюсах и минусах. К преимуществам Android специалисты отнесли открытый исходный код, а также разнообразие графических надстроек и функционала, гибкость и возможности кастомизации. Отметили в «Роскачестве» и тот факт, что многие Android-смартфоны предлагают премиум-функции вроде сверхскоростной зарядки по доступной цене.

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К преимуществам iOS эксперты организации относят отлаженную экосистему, пусть и закрытую по сравнению с Android, высокий уровень конфиденциальности и обилие всевозможных аксессуаров, предназначенных для «яблочных» девайсов. На минусах обоих ОС обозреватели заострять внимание не стали, лишь подчеркнули, что свои преимущества и недостатки имеются у обоих вариантов, и оба они имеют право на жизнь, а переход с Android на iOS или с iOS на Android может быть вполне рациональным решением, исходя из требований или пожеланий конкретного пользователя.