В 2024 году ожидается дальнейшей увеличение стоимости твердотельных накопителей

Согласно информации аналитической компании TrendForce, в четвертом квартале 2023 года цены на твердотельные накопители, в том числе, и в корпоративном сегменте, продолжили расти – в квартальном выражении среднее увеличение стоимости составило 15%. При этом увеличился и спрос, в особенности со стороны производителей серверов и других крупных бизнес-клиентов. Как считают эксперты TrendForce, по итогам первого квартала 2024 года цены на SSD в корпоративном сегменте повысятся еще на 20-25%. Основной тому причиной послужит банальное превышение спроса над предложением – основные производители чипов NAND и DRAM, такие, как Samsung, Hynix и Micron, снизили объемы выпуска своей продукции, и это привело к дефициту и удорожанию последней.

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Ключевым игроком на корпоративном рынке SSD является Samsung — доля южнокорейской корпорации превышает 41.7%. На втором месте — SK Hynix с 33.2%, а на третьем — Micron с 11%. Дальше идут Kioxia, Western Digital и китайские поставщики. Многие эксперты считают, что в текущую рыночную ситуацию давно пора вмешаться антимонопольным органам США и Южной Кореи — намеренное снижение крупнейшими игроками объемов выпуска микросхем может свидетельствовать о сговоре.