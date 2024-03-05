Такое решение разочаровало многих фанатов бренда

Как сообщает портал PC Gamer, австрийская компания Noctua, хорошо известная геймерам и компьютерным энтузиастам благодаря выпуску высококачественных систем охлаждения, отказалась от разработки вентиляторов в белом варианте цветового исполнения, анонсированных еще в 2019 году. Такое решение расстроило многих фанатов бренда, особенно с учетом того, что стандартная бежево-коричневая палитра, в которой предлагаются решения Noctua, многим не нравится. Да, фирма наконец-то начала предлагать многие свои системы охлаждения и вентиляторы в черном цвете, но любители белой расцветки пока остаются в пролете.

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По мнению комментирующих новость экспертов, Noctua, как маленькая компания, просто не желает распылять свои усилия и выпускать продукт, который заинтересует лишь малую часть аудитории. Все-таки компьютеры в светлой цветовой гамме собирает довольно небольшой процент людей – большинству пользователей важнее функциональность, а не эстетика. Как заявили в Noctua, компания приняла решение сосредоточиться на новых 140-миллиметровых вентиляторах и других технических разработках, удалив из своей дорожной карты продукцию в белом цветовом исполнении.