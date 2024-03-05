Решение приняло Санкт-Петербургское управление Федеральной антимонопольной службы

Как сообщает ТАСС, Санкт-Петербургское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) оштрафовало оператора связи «Мегафон» за рассылку спама — компания продолжала отправлять абоненту рекламные сообщения не только без получения явного согласия с его стороны, но даже после отказа от рассылки. В пресс-службе ФАС сообщили, что оператор оштрафован за нарушение рекламного законодательства на максимально предусмотренную в таких случаях сумму — 500 тысяч рублей.

В ведомстве подчеркнули, что рассылать абоненту рекламу посредством средств связи можно лишь после получения с его стороны согласия на подобную рассылку. Тем не менее, как отмечают эксперты по телекоммуникациям, операторы связи, интернет-провайдеры и прочие компании часто пренебрегают требованиями законодательства, иногда считая, что ответственности удастся избежать, а иногда – просто не задумываясь о возможных последствиях. Тем не менее, ФАС в России обрабатывает поступающие заявления и обращения достаточно эффективно и оперативно – по мнению ряда аналитиков, если бы не работа службы, операторы связи повышали бы тарифы куда чаще и бомбардировали бы абонентов рекламой постоянно.