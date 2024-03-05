Он совместим с другими компонентами умного дома Xiaomi Mijia

Китайская корпорация Xiaomi выпускает не только мобильные гаджеты, но и другую продукцию – например, бытовую и климатическую технику для дома под брендом Mijia. На этот раз компания представила вентилятор с интеллектуальными функциями под названием Mijia Fan, который не только способен создавать мощный воздушный поток, но и может быть интегрирован в систему умного дома. Использовать устройство можно как в настольном, так и в напольном варианте, хотя на второй сценарий оно ориентировано все-таки больше.

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Производитель заявляет о поддержке 100 режимов скорости вращения лопастей, а также продвинутой эргономике, позволяющей изменять угол обдува как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскости. Вентилятор совместим с программным обеспечением Xiaomi Home App и голосовым помощником Xiao Ai, что обеспечивает связь с другими компонентами умного дома. Приобрести новинку можно будет уже 6 марта, хотя неизвестно, поступит она в продажу только на внутрикитайском рынке или и на международном тоже. Стоимость устройства составит примерно 49 американских долларов.