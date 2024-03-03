А также защитой от влаги, пыли и ударов

Как сообщает популярный ресурс GSMArena, компания Oukitel готовит к релизу защищенный «планшет выживальщика» под названием RT8 — он должен выйти в конце марта или начале апреля 2024 года. Устройство получит защиту от пыли, влаги и ударов в соответствии со стандартами IP68/69K и MIL-STD-810H, а также сможет похвастаться сверхъемкой аккумуляторной батареей на 20 000 мА*ч с поддержкой 33-ваттной зарядки. Модель будет поставляться с кожаным ремешком для переноски на руке, также опционально можно заказать металлический кронштейн-подставку.

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«Сердцем» планшета будет популярная SoC MediaTek Helio G99, также девайс будет оснащаться 6 ГБ ОЗУ и 256-гигабайтным встроенным накопителем. Дисплей у Oukitel RT8 — 11 дюймовый, с разрешением FullHD+ и толстыми боковыми рамками. Фронтальная камера — 32-мегапиксельная, а в основной блок камер входят датчики на 48, 20 и 5 Мп. Примечательно, что весит устройство почти килограмм — 997 г. Ожидается, что стоимость будущей новинки составит около 300 американских долларов, а приобрести ее можно будет в официально магазине Oukitel и на Amazon.