Неизвестно даже, удастся ли хотя бы сократить отставание

Графические ускорители AMD Radeon RX 7000 значительно отстают от видеокарт NVIDIA GeForce RTX 4000 в игровых сценариях с трассировкой лучей – и подобная ситуация наблюдается уже не первый год. Как сообщает популярный ресурс Techspot, «красным» вряд ли удастся догнать «зеленых» по данному показателю даже с релизом очередной версии микроархитектуры под названием RDNA 4, особенно с учетом того, что карты NVIDIA также предложат солидный прирост производительности.

По информации журналистов TechSpot, полученной от известного инсайдера под ником RedGamingTech, графические ускорители AMD RDNA 4 будут лишь на 25% быстрее, чем RDNA 3 в сценариях с трассировкой лучей. Этого явно недостаточно, чтобы ликвидировать отставание от решений NVIDIA, ведь карты Blackwell предложат новый уровень производительности в рейтрейсинге. Таким образом, вероятно, видеокарты NVIDIA останутся оптимальным вариантом для флагманских и субфлагманских игровых конфигураций, модели же AMD геймеры будут чаще использовать для бюджетных сборок, для которых возможности GPU по трассировке лучей не столь важна.