Устройство отличается внушительными габаритами

Как сообщает популярный ресурс ITHome, в сети появились фотографии и спецификации будущего смартфона Energizer Hard Case P28K. Его ключевой особенностью является сверхвысокая емкость встроенной аккумуляторной батареи — 28 000 мА*ч. Несложно догадаться, что с таким аккумулятором устройство обладает внушительными габаритами – его толщина составляет 28 мм, а вес — 570 г. По мнению представителей компании-производителя, аппарат может проработать до 7 дней без необходимости пополнения запаса энергии при активном использовании. В режиме ожидания он может продержаться до 3 месяцев.

реклама

Hard Case P28K базируется на популярной SoC MediaTek Helio G99 MT6789. Также девайс будет оснащаться 8 гигабайтами оперативной памяти и получит 256-гигабайтный накопитель. Дисплей смартфона диагональю 6.78 дюйма обладает разрешением FullHD. В основной блок камер входят три датчика – подробной информации о них пока нет. Что же касается операционной системы – известно, что это будет Android 14. Поддержки сетей 5G у аппарата не будет. Приобрести P28K можно будет в октябре-ноябре 2024 года, а стоимость необычного смартфона, по предварительным данным, составит 250 евро.