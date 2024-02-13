Чаще всего мошенникам нужны финансовые, личные и авторизационные данные граждан

Как сообщили журналистам издания «Известия» в Координационном центре доменов .RU/.РФ, в начале 2024 года в Рунете активизировались мошенники – за январь было обнаружено почти 5 тысяч фишинговых интернет-ресурсов, нацеленных на россиян. Чаще всего злоумышленники подделывают мессенджеры, сервисы электронной почты, социальные сети, онлайн-игры, интернет-банкинг, а также магазины и маркетплейсы. Не пренебрегают преступники и подделкой сайтов отелей, а также систем бронирования и различного рода агрегаторов по подбору билетов.

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По словам эксперта «Лаборатории Касперского» Ольги Свистуновой, мошенники используют самые разные приемы, легенды и схемы, при этом их целью чаще всего являются платежные, авторизационные или личные данные граждан. С помощью фишинговых ресурсов злоумышленники порой получают полный доступ к реквизитам карт граждан или их личным кабинетам интернет-банкинга, что позволяет им совершать хищения денежных средств.

Потенциальных жертв часто заманивают при помощи спам-рассылок. Причем прийти такая рассылка может даже якобы от родственника, друга или знакомого – через соцсеть, мессенджер или электронную почту. Рассылки со взломанных профилей показывают более высокую конверсию, чем спам в чистом виде. В дальнейшем же внимание человека нередко удерживают при помощи низких цен. Например, ноутбук или холодильник на фейковом сайте ритейлера может стоить на 30-50% дешевле, чем в розничных сетях или проверенных интернет-магазинах. Гражданин спешит скорее сделать покупку, пока такая «халява» не закончилась – и его деньги уходят мошенникам. Через несколько дней сайт может быть уже заблокирован или удален, но вместо него преступники создадут новый.

По мнению специалистов по кибербезопасности, для того, чтобы не попасться на удочку мошенников, необходимо проявлять здоровую подозрительность. Например, не переходить по подозрительным ссылкам, кто бы их ни присылал, а также проверять доменные имена в адресной строке браузера и не сообщать никому какие-либо коды из SMS и push-уведомлений. Что же касается возможностей вернуть свои деньги в случае, если мошенники все-таки добились своего – по мнению юристов, шансы здесь призрачные. Как правило, счета и карты открыты на подставные лица, при этом деньги «прогоняются» по цепочке, а в дальнейшем могут, например, переводиться в криптовалюту. Поэтому оптимальная стратегия — соблюдать правила сетевой безопасности и не попадаться на удочку злоумышленников.