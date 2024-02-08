Это больше, чем у многих пауэрбанков

Как сообщает популярный ресурс Cnews, компания Energizer, известная прежде всего благодаря выпускаемым ей батарейкам и аккумуляторам, представила уникальный смартфон под названием Р28К с аккумуляторной батареей колоссальной емкости — 28 000 мА*ч, больше чем у многих пауэрбанков. Согласно заявлениям производителя, в режиме ожидания аппарат можно не подзаряжать до 50 дней против 4-7 дней у «обычных» смартфонов. Но за такой емкий аккумулятор приходится расплачиваться габаритами и весом устройства – аппарат получился весьма толстым и увесистым.

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Стоимость девайса пока не раскрывается – его полноценная презентация состоится на международной выставке мобильной электроники Mobile World Congress (MWC) 2024 в конце февраля. Точные технические характеристики P28K также пока неизвестны, хотя журналисты выяснили, что смартфон будет оснащен тройным блоком камер на 60, 20 и 20 Мп и фронтальным датчиком на 16 Мп. Диагональ экрана составит 6,78 дюйма при разрешении FullHD+. А вот об используемой SoC и объеме памяти, как и о скорости зарядки, сведений пока нет.