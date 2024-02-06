Microsoft снова использует агрессивную рекламу

Многие интернет-пользователи хорошо помнят, как агрессивно корпорация Microsoft в свое время продвигала переход с Windows 7 и Windows 8/8.1 на Windows 10. На эту тему созданы многочисленные мемы и юмористические видеоролики – так, широко известен случай, когда операционная система начала обновляться во время прогноза погоды на компьютере ведущего на одном из телеканалов.

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Как сообщает популярный ресурс ITHome, в Microsoft недовольны темпами перехода пользователей с Windows 10 на Windows 11 – новую версию ОС многие считают «необязательной», «недоработанной» и «проходной», как в свое время Vista. И судя по всему, компания снова решила вернуться к агрессивной рекламе — после установки январского накопительного апдейта в Windows 10 появились крупные всплывающие баннеры, призывающие обновить операционную систему до Windows 11. По информации StatCounter, доля Windows 10 на мировом рынке составляет 66,43 %, а Windows 11 — только 27,82 %. Среди Steam-геймеров Windows 10 тоже популярнее, чем Windows 11, хотя доля последней все-таки приближается к 50%. Впрочем, большинство комментаторов считают, что бомбардировка рекламой скорее будет раздражать пользователей, чем мотивировать их обновить ОС.