За всю историю ведения статистики

Игровой сервис Steam от компании Valve опубликовал свежую статистику по оборудованию и ПО пользователей за январь. Стоит сразу отметить успехи компании AMD на рынке десктопных потребительских CPU – доля «красных» процессоров в Steam достигла рекордного значения за всю историю ведения статистики, 34.25%. Решения AMD выбирают больше трети Steam-геймеров, и это не может не радовать, поскольку конкуренция на рынке компьютерных комплектующих способствует прогрессу.

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Самой популярной видеокартой по-прежнему является модель начально-среднего или среднего игрового сегмента предыдущего поколения, NVIDIA GeForce RTX 3060. Примечательно, что в топ-10 нет ни одного графического ускорителя AMD. Дела на рынке десктопных видеокарт у компании идут далеко не так хорошо, как на рынке процессоров – ее доля составляет всего 16.5% против 74% у NVIDIA. Зато AMD контролирует рынок железа для консолей.

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Если говорить об операционных системах, то доля Windows 11 постепенно приближается к 50%, а доля Windows 10, напротив, вскоре может упасть ниже этой знаковой отметки. Сейчас Windows 11 используют почти 46% Steam-геймеров, а Windows 10 – чуть больше 53%. При этом по слухам, в середине 2024 года уже может выйти Windows 12 — эту информацию косвенно подтвердила компания Qualcomm. Впрочем, согласно другой информации, Windows 12 выйдет в 2025 году, а летом 2024 года будет представлено большое обновление для Windows 11 с функциями ИИ.