Стоимость устройства составит от 700 до 800 долларов США

Компания MSI опубликовала на своем сайте официальную информацию о будущей портативной консоли под названием Claw – как выяснилось, она будет предлагаться сразу в трех конфигурациях. Младшая версия получит процессор Intel Core Ultra 5 135H с 4 производительными и 10 энергоэффективными ядрами, 16 ГБ ОЗУ LPDDR5 и M.2 PCI-E 4.0 SSD емкостью 512 гигабайт. Рекомендованная стоимость – 699 американских долларов.

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«Средняя» модификация получит более производительный CPU Core Ultra 7-155H с 6 P-ядрами и 10 E-ядрами. Ее цена — 749 долларов. Последний вариант стоимостью 799 долларов оснащен тем же процессором Core Ultra 7-155H, а еще терабайтным твердотельным накопителем. Известно, что за вывод изображения будет отвечать 7-дюймовым IPS-экран (FullHD, 120 Гц). Емкость аккумуляторной батареи составит 53 Вт*ч — как у среднего ноутбука. Помимо всего прочего, производитель сообщает о поддержке Thunderbolt 4 и Wi-Fi 7, а также наличии фирменных приложений для тонкой настройки функциональности своей портативной консоли. Судя по добавлению карточек на официальный сайт MSI, в продажу устройство поступит уже в ближайшие месяцы.