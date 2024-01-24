Такие данные приводит "Лаборатория Касперского"

Как сообщили в «Лаборатории Касперского», число атак на российских пользователей мобильных Androd-гаджетов увеличилось в 2023 году по сравнению с годом ранее примерно в полтора раза. В большинстве случаев граждане сталкивались с троянским софтом или рекламными приложениями, но в каждой десятой атаке использовались так называемые дропперы – программы, предназначенные для установки дополнительного вредоносного софта на аппарат жертвы.

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По данным экспертов, в 2023 году россияне часто сталкивались с фейковыми приложениями банков, программами для удаленного доступа к смартфону, замаскированными под другой софт, фальшивыми приложениями для заработка, зараженными играми и модами для них, скачиваемыми в большинстве случаев из сторонних источников вроде тематических сайтов и форумов.

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В ближайшие годы велик риск увеличения количества более технически изощренных и труднопредотвращаемых атак на мобильные устройства пользователей из России. Представляет риск для россиян и удаление официальных приложений множества банков и компаний из Google Play и App Store. В подобных условиях злоумышленникам гораздо легче распространять поддельный софт по неофициальным каналам, выдавая его за настоящий.