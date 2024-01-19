Он подходит для большинства мобильных устройств

Как сообщает популярный китайский ресурс Gizmochina, компания Nubia представила геймпад для смартфонов под названием Red Magic Shadow Blade 2 – он совместим с подавляющим большинством актуальных мобильных устройств. Девайс состоит из двух «половинок» с кнопками, стиками, курками и крестовиной. Подключить геймпад к смартфону можно посредством разъема USB Type-C, также сообщается, что поддерживаются аппараты с высотой от 110 до 185 мм. Решение обеспечивает гораздо более комфортный геймплей в динамичных играх, таких, как Genshin Impact, чем традиционные «виртуальные» элементы управления на экране.

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Расположенный на геймпаде разъем позволит пополнять запас энергии смартфона во время игры, хотя и не так быстро, как при помощи технологий сверхбыстрой зарядки. Левая и правая накладки на корпус геймпада являются сменными – при их износе или повреждении пользователь сможет докупить новые. Приобрести Shadow Blade 2 можно за 95 американских долларов или 95 евро в зависимости от региона – ранее устройство было доступно только на внутрикитайском рынке, но теперь вышло на глобальный.