Оно обошло даже приложения популярных социальных сетей

Как сообщает издание «Ведомости», приложение крупнейшего в России маркетплейса Wildberries стало наиболее скачиваемым в стране в 2023 году —причем не только в своей категории, но и в целом. В 2022 году первое место по скачиваниям, согласно информации издания, занял мессенджер Telegram. Журналисты ссылаются на исследования компании Data.ai и аналитической платформы Sensor Tower — в статистику в данном случае входили только скачивания, но не обновления приложений.

Если говорить о наиболее популярных категориях софта, то на первом месте с большим отрывом VPN-сервисы — их скачали более 160 миллионов раз. Подобная тенденция в условиях жесткой государственной цензуры вполне объяснима — граждане хотят получать доступ к разнообразной информации, в том числе независимой, а не только одобренной пропагандой. Используют VPN и для доступа к развлекательному контенту. Также среди популярных категорий — мессенджеры и соцсети, финансовые приложения, музыкальный софт, онлайн-кинотеатры. Первые же пять мест в общем зачете занимают Wildberries (29.7 млн загрузок), Telegram (26 млн), «Авито» (20.7 млн), TikTok (20.6 млн) и Ozon (20 млн).

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Впрочем, наиболее значимая новость, связанная с маркетплейсом Wildberries на второй неделе 2024 года, касается отнюдь не приложения компании. Вчера, 13 января под Санкт-Петербургом сгорел крупный склад WB – площадь пожара на пике составляла 70 тысяч квадратных метров, а размер ущерба, по приблизительным оценкам, составляет не менее 10 миллиардов рублей. СМИ пишут о нескольких пострадавших сотрудниках и одном пропавшем без вести – подтвержденной информации о погибших пока нет. Некоторые эксперты уже заявляют, что это был крупнейший пожар в истории российского ритейла.