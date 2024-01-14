Ущерб оценивается примерно в 10 миллиардов рублей

Пожар на складском комплексе Wildberries под Санкт-Петербургом — это одна из важнейших российских новостей минувшей субботы. Как сообщают СМИ, площадь возгорания на пике составляла 70 тысяч квадратных метров, при этом огнеборцы присвоили пожару высшую, пятую категорию сложности. На момент возгорания в здании находилось около тысячи сотрудников, многие из которых изначально не стали эвакуироваться, посчитав тревогу ложной или учебной.

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По мнению опрошенных агентством РИА Новости экспертов, пожар 13 января является крупнейшим в истории российского ритейла – ущерб от него, по самым приблизительным оценкам, составляет порядка 10 миллиардов рублей. Маркетплейс уже пообещал полностью компенсировать потери как своим партнерам, так и покупателям. Причины возгорания в настоящий момент выясняются, также известно что как минимум несколько человек пострадали, а один пропал без вести. Информации о погибших к ночи на 14 января нет. Специалисты Роспотребнадзора на протяжении всего дня брали пробы воздуха в прилегающих к зоне пожара районах. Вероятно, в ближайшие дни о происшествии появится больше информации – на месте пожара работают специальные службы.