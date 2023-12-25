Пэт Гелсингер поделился своим мнением о скорости развития полупроводникового производства

Гендиректор Intel Пэт Гелсингер, выступая в Массачутетском университете, поделился своим мнением о развитии полупроводникового производства и о так называемом «законе Мура» – сделанном много лет назад американским инженером Гордоном Муром эмпирическом наблюдении, согласно которому число транзисторов в актуальных чипах увеличивается в 2 раза каждые 2 года. Многие эксперты полагают, что закон Мура давно утратил свою актуальность, поскольку чипмейкеры не поспевают за описанным в нем темпом. Впрочем, здесь стоит напомнить, что изначально сам Мур говорил в 1965 году об удвоении количества транзисторов раз в год, а не в 2 года, и лишь спустя 10 лет внес в свою формулировку коррективы.

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Глава Intel считает иначе – по словам господина Гелсингера, закон Мура по-прежнему актуален, но с поправкой: теперь удвоение числа транзисторов занимает 3, а 2 года. При этом к 2030 году компания Intel планирует выпустить чип с 1 триллионом транзисторов. Это весьма амбициозная цель, поскольку производящиеся сейчас флагманские чипы могут похвастаться лишь примерно 100 миллиардами транзисторов. Большие надежды фирма возлагает на новые технологии, такие, как 3D-стекинг.