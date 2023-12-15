Такие скорости поддерживают далеко не все сетевые карты и роутеры

Во многих российских городах значительная часть потребителей по-прежнему используют домашний интернет со скоростью 100 Мбит/с или ниже – провайдеры и операторы не спешат обновлять уже имеющуюся инфраструктуру в старых домах и предлагать клиентам более быстрые тарифы. Впрочем, в новых домах, как правило, сразу устанавливается более современное и продвинутое сетевое оборудование.

реклама

Компания МТС сообщила о готовности подключать жилые комплексы в Москве к интернету и предлагать проживающим в них клиентам сверхскоростные тарифы – до 10 Гбит/с. Как сообщили в пресс-службе компании, это стало возможным благодаря использованию технологии XGS-PON. О стоимости будущих тарифов информации пока нет, но, вероятно, она будет достаточно высокой. Зато скорость в 10 Гбит/с позволит скачивать игры и фильмы весом в десятки гигабайт за считанные минуты. Когда подобные скорости станут доступны всем желающим россиянам хотя бы в крупных городах – к сожалению, неизвестно. С учетом санкций и ухода из страны ряда зарубежных телекоммуникационных компаний, таких, как Nokia и Ericsson, процесс модернизации сетей связи в настоящий момент идет крайне медленно.