Они отличаются типом фронтальной панели

Хорошо знакомая российским потребителям, например, по доступным блокам питания, тайваньская компания Chieftec представила просторный компьютерный корпус под названием Apex. Он будет выпускаться в двух версиях – базовой, с закрытой фронтальной панелью из закаленного стекла, а также ориентированной на эффективное охлаждение, с перфорированной панелью. Вторая модификация называется Apex Air.

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В зависимости от версии корпус будет поставляться с тремя-четырьмя 120-миллиметровыми или 140-миллиметровыми вентиляторами, при этом что тот, что другой вариант допускают установку до 11 «вертушек». Поддерживаются и системы жидкостного охлаждения – даже с 420-миллиметровым радиатором. Что же касается ограничений по максимальной высоте процессорного кулера и по длине графического ускорителя – они составляют 175 мм и 400 мм соответственно. Не возникнет проблем и с установкой габаритного блока питания – поддерживаются модели длиной до 220 мм.

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Размеры шасси составляют 465 × 230 × 495 мм, вес – от 7.3 до 8 кг в зависимости от модификации. Модели оснащены пылевыми фильтрами, предусмотрена и удобная система прокладки кабелей. Сообщается, что в корпуса можно установить до трех 2.5-дюймовых и до двух 3.5-дюймовых накопителей. На верхней панели размещены порты USB 3.2 Gen2 Type-C, пара USB 3.0 и два 3.5 jack. Информации о ценах пока нет.