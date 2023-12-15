Компания провела ряд опросов и исследований потребительского поведения

Команда онлайн-школы в сфере разработки игр XYZ провела ряд исследований и опросов в среде российских геймеров, в ходе которых выяснила, что большинство отечественных любителей видеоигр предпочитают консоли Sony PlayStation, а не Microsoft Xbox – в соотношении примерно 3.8 к 1. Узнали исследователи и важнейшие критерии, которые учитывают россияне при выборе приставки. На первом месте – выдаваемый устройством уровень производительности, на втором – наличие эксклюзивного контента, а на третьем – стоимость самой консоли и игр для нее. Также респонденты упоминали такие факторы, как совместимость со старыми проектами и репутация бренда.

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Среди минусов PlayStation геймеры назвали высокую стоимость эксклюзивов, а также неидеальную совместимость со старыми играми. Посетовали некоторые респонденты и на проблемы с приобретением консоли в первые месяцы после начала продаж. Главным же недостатком Xbox российские любители игр считают малое количество уникального контента – по этому параметру PS традиционно выигрывает, хотя в дальнейшем ее эксклюзивы выходят и на ПК. Как правило, это происходит в течение полутора-двух лет.