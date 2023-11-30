По информации компании, для охвата района в 5000 жителей достаточно 15 роботов-доставщиков

Российская технологическая компания «Яндекс» сообщила о намерениях увеличить в два раза в 2024 году свой парк роботов-доставщиков – в настоящий момент их насчитывается порядка 130 штук. Помимо этого, корпорация планирует сдавать их в аренду бизнесу для доставки заказов на малое расстояние – до 2 км. Все технические сложности возьмет на себя «Яндекс», а клиентами на начальном этапе, вероятно, будут крупные сетевые магазины, кофейни и рестораны быстрого питания.

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Согласно данным компании, для обслуживания участка с 5000 жителей хватит 15 роботов-доставщиков. Сторонние эксперты, впрочем, считают эту цифру несколько заниженной – как и в случае с транспортом и заведениями, у служб доставки бывают «часы пик» – часто они приходятся на вечер, поскольку именно вечером большинство людей возвращаются с работы домой. В «Яндексе» полагают, что роботы-доставщики в будущем пригодятся гостиницам, университетам, жилым комплексам и креативным кластерам. Стоимость доставки же при помощи подобных технических средств в перспективе можно уменьшить до уровня среднерыночной. Первых роботов-доставщиков компания запустила в 2019 году, и сейчас они отработали уже 300 тысяч заказов, проехав более 600 тысяч км.