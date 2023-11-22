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[Zero]
Шутер RoboCop: Rogue City понравился большей части игроков
Он достаточно точно воссоздает атмосферу фильмов

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Вышедший в начале ноября шутер RoboCop: Rogue City, основанный на одноименной франшизе, оказался весьма успешным и понравился большей части геймеров – за две недели в игру сыграли почти 450 тысяч человек, рейтинг же проекта на популярном ресурсе Metacritic составляет 8.7/100. Оценки в Steam – «очень положительные». При этом профессиональные обозреватели несколько более сдержаны – они дают игре в среднем лишь 72 балла из 100.

Среди преимуществ RoboCop: Rogue City игроки называют точно воссозданную атмосферу фильмов и множество отсылок к ним, а также нестандартный для шутеров геймплей и качественную проработку окружения. Релиз игры уже стал лучшим в истории издательства Nacon, гендиректор которого, Ален Фалк, заявил, что в компании были рады работать совместно со студией Teyon, чтобы представить одним фанатам вселенной Робокопа игру, сделанную другими ее фанатами. Поблагодарил топ-менеджер и игроков, высоко оценивших проект.

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Действие RoboCop: Rogue City происходит во временной промежуток после второго фильма – игроку предстоит восстановить закон и порядок в городе, пострадавшем от прибытия нового криминального авторитета. Геймплей включает сражения и перестрелки, исследование, а также побочные квесты. Пройти игру можно за десять-двадцать часов в зависимости от темпа и желания или нежелания выполнять дополнительные задания.

#гейминг #robocop #робокоп
Источник: ixbt.com
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