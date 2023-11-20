Хотя даже бюджетные смартфоны на Android уже сейчас часто оснащаются дисплеями на 90 Гц и даже 120 Гц

Как сообщил в социальной сети X (ранее – Twitter) проверенный инсайдер, известный под ником Revegnus, смартфоны iPhone 16 и iPhone 16 Plus от корпорации Apple с высокой вероятностью будут оснащаться дисплеями со стандартной частотой обновления 60 Гц. Диагональ экранов составит 6,12 дюйма и 6,69 дюйма соответственно. Стоит отметить, что уже сейчас многие бюджетные мобильные устройства на ОС Android оснащаются 90-герцевыми экранами, а субфлагманские и флагманские – 120-герцевыми, что обеспечивает повышенную плавность анимаций при работе со смартфоном.

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Ранее в сети ходили слухи о том, что iPhone 16 и iPhone 16 Plus получат 90-герцевые экраны. Впрочем, ситуация еще может измениться, если исследования Apple покажут, что использование дисплеев с частотой обновления 60 Гц вызывает резко негативную реакцию со стороны потребителей. Компания уже не раз становилась объектом для критики и шуток – например, из-за мобильного ПК MacBook Pro, оснащенного лишь 8 гигабайтами оперативной памяти или подставки для монитора стоимостью 999 американских долларов.