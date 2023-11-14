В связи с укреплением рубля по отношению к доллару

В августе, сентябре и октябре цены на многие компьютерные комплектующие обновили годовой максимум – это произошло на фоне ослабления российской национальной валюты, курс которой опускался до уровня более 100 рублей за один доллар. Теперь рубль перешел к укреплению, и отечественные ритейлеры начали снижать цены – хотя пока далеко не на все товары. Примечательно, что быстрее многих других компонентов дешевеют центральные процессоры для ПК.

В середине октября народный шестиядерный двенадцатипоточный процессор Intel Core i5-12400F, отлично подходящий для бюджетных и среднебюджетных игровых конфигураций, стоил в магазине «Регард», доставляющем заказы по всей территории России, более 16.5 тысяч рублей. Он был вполне конкурентоспособен даже при такой цене, сейчас же, при стоимости в 15 тысяч, «двенадцать тысяч четырехсотый» выглядит еще более выгодным предложением, особенно с учетом того, что он демонстрирует не только хорошую производительность в любых сценариях использования, но и выдающуюся энергоэффективность.

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Если вы предпочитаете процессоры AMD, то рекомендую обратить внимание на AMD Ryzen 5 5600 – за прошедший месяц данный CPU подешевел в «Регарде» примерно на тысячу рублей. Сейчас «красный» шестиядерник с поддержкой мультипоточности можно приобрести чуть более, чем за 12 тысяч. Он немного уступает Core i5-12400F по производительности, но стоит дешевле, как и подходящие для него материнские платы.

Пользователям, собирающим продвинутые игровые конфигурации с флагманскими или субфлагманскими графическими ускорителями, стоит рассмотреть такие варианты, как Intel Core i7-13700KF и Intel Core i7-14700KF. Если говорить о последнем, то энергоэффективных ядер стало еще больше – теперь их 12 при все тех же 8 производительных. А у производительных подросли частоты – до 5.5-5.6 ГГц против 5.3-5.4 ГГц у предшествующей модели.

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Для энтузиастов, которым требуется бескомпромиссная производительность в многопоточных рабочих приложениях с хорошо распараллеливаемой нагрузкой любой ценой, Intel выпустила процессор Core i9-14900KF с 8 производительными и 16 энергоэффективными ядрами. Впрочем, возможно, есть смысл рассмотреть тоже дорогой, но все-таки заметно более доступный Core i9-13900KF с такой же ядерной формулой: разница между ними чаще всего составляет считанные проценты. Напоследок стоит отметить, что оба старших CPU желательно использовать совместно с системами жидкостного охлаждения – с воздушными кулерами, даже флагманскими, при рабочих нагрузках и в стресс-тестах они будут перегреваться.