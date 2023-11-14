Пока в тестовом режиме, но нововведение могут оставить

Как сообщают российские СМИ и тематические ресурсы, крупнейший в стране маркетплейс Wildberries сократил сроки хранения заказов в пунктах выдачи – пока в тестовом формате. Теперь заказы будут храниться 12 дней – забрать их можно будет до вечера последнего дня включительно. До этого срок хранения для большинства ПВЗ составлял 14 дней, но, как заявили в компании, большинство заказов получают в течение 10 дней, изменение же правил позволит более оперативно реализовывать продукцию, высвобождая место для хранения новой. Впрочем, судя по осторожным комментариям представителей маркетплейса, если реакция покупателей будет резко негативной, компания может вернуть прежние сроки.

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Ранее в «Роскачестве» назвали лучший российский маркетплейс – им, по сумме набранных по более чем 70 пунктам баллов, стал Ozon. Впрочем, Wildberries тоже отметился в топе. В ходе проверок в пункты выдачи заказов приходили тайные покупатели, оценивали эксперты маркетплейсы и интернет-магазины и по другим параметрам, включая информационную безопасность, клиентоориентированность, ассортимент, удобство работы с сайтом и приложением, и многое другое.