Площадку и ее конкурентов проверили при помощи тайных покупателей

Роскачество и Росаккредитация, работая совместно с Центром развития перспективных технологий, оценили 30 онлайн-площадок, включая крупные маркетплейсы, и создали «Реестр доверенных онлайн-площадок». Первое место в нем занял Ozon – по итогам ряда проверок, включая тесты с участием тайных покупателей, маркетплейс набрал больше всего баллов. В Роскачестве отметили выделение компанией качественных товаров с высоким процентом выкупа и низким – возврата, а также ее общую клиентоориентированность.

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Помимо Ozon, особого упоминания удостоились «МегаМаркет» от «Сбера», Wildberries, «Яндекс Маркет», Lamoda, DNS, «Магнит» и Метро. Всего маркетплейсы и магазины оценивали по 78 критериям, распределенных по 7 группам. Любопытно, что похожего с экспертами Роскачества мнения придерживаются и многие потребители. Так, Ozon, в отличие от Wildberries, не попадал в крупные скандалы, и, в отличие, например, от DNS, не допускал утечек персональных данных пользователей. Также клиентам маркетплейса не приходится платить за возврат товаров. Впрочем, если говорить о максимальной выгоде, то людям, имеющим карту «СберБанка», стоит рассматривать в первую очередь также «МегаМаркет», поскольку при покупке товаров на этой площадке можно получить большое количество бонусов СберСпасибо. Хотя ассортимент в данном маркетплейсе пока значительно уже, чем в Ozon и Wildberries.