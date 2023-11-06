В отличие от предшественника, он сможет похвастаться ускоренной зарядкой

Как сообщает популярный ресурс GSMArena, доступный по цене смартфон Poco C65, базирующийся на SoC Helio G85 будет отличаться от предыдущей модели под названием Poco C55 увеличенной частотой обновления экрана (90 Гц), улучшенной лицевой камерой и ускоренной зарядкой. Разрешение дисплея диагональю 6.74 дюйма – 1600x720 пикселей.

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Основной блок камер смартфона состоит из 50-мегапиксельного и 2-мегапиксельного датчиков, фронтальная камера – 8-мегапиксельная. Объем оперативной памяти и флеш-накопителя производитель предлагает для недорогого мобильного устройства вполне приличный – 6/8 ГБ и 128/256 ГБ в разных модификациях. Аккумуляторная батарея емкостью 5000 мА*ч поддерживает ускоренную 18-ваттную зарядку, при этом в комплектацию аппарата входит зарядное устройство только на 10 Вт. Из дополнительных особенностей C65 можно отметить наличие бокового сканера отпечатков пальцев, а также 3.5 jack разъема для подключения проводных наушников. Информации о рекомендуемой стоимости девайса и предполагаемых сроках его релиза пока нет – она будет доступна позднее.