Об этом предупреждают специалисты "Роскачества"

Как заявили журналистам ТАСС в Роскачестве, гражданам, желающим совершить те или иные покупки в период распродажи, известной как «Черная пятница», вероятно, лучше не дожидаться ее, а приобрести желаемый товар сейчас. Так, Руководитель Центра финансовой экспертизы организации Ольга Вяльшина полагает, что цены перед распродажей могут дополнительно вырасти – как из-за высокой инфляции, так и из-за роста издержек бизнеса.

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Не редкость на российском (как, впрочем, и на мировом) рынке и фейковые акции, когда продавец сначала поднимает цену на товар, а потом якобы дает на него крупную скидку. Чтобы отслеживать подобные хитрости со стороны ритейлеров, можно использовать сервисы-агрегаторы. К сожалению, в русскоязычном сегменте интернета данная отрасль развита пока недостаточно, и отследить реальную динамику цен часто сложно даже в крупных федеральных сетях, не говоря уже о региональных ритейлерах и небольших интернет-магазинах. По данным Роскачества, в предыдущие годы многие продавцы использовали фейковые акции для увеличения продаж в период ажиотажного спроса. Нет оснований предполагать, что они будут избегать этого в 2023 году.