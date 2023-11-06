Подобная практика хорошо показала себя на релизе умных часов Apple Watch

Как заявил обозреватель Bloomberg Марк Гурман, при продаже гарнитур смешанной реальности Vision Pro корпорация Apple будет активно использовать оффлайн-демонстрацию в магазинах, на которую клиенты смогут предварительно записаться. Подобная практика уже показала себя с положительной стороны при релизе умных часов Apple Watch, в случае же с гарнитурой она может оказаться еще более эффективной из-за «вау-эффекта», вызываемого у немалой части аудитории технологиями виртуальной и дополненной реальности.

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Ожидается, что на первом этапе гарнитура Apple Vision Pro будет продуктом для энтузиастов, а не массовым решением – она стоит достаточно дорого даже по меркам решений компании из Купертино. Рекомендованная стоимость новинки – 3500 долларов США. Также эксперты отмечают, что устройство требует индивидуализации – речь идет как о длине ремешка, удерживающего гарнитуру на голове, так и о подборе линз с учетом особенностей зрения пользователя. Для демонстрации и тестов Apple Vision Pro в магазинах будут предусмотрены специальные зоны.

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По предварительным данным, устройство сначала начнет продаваться в США, и лишь спустя от нескольких месяцев до полутора лет официально появится в других странах.