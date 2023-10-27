Компания была готова судиться, но удалось достичь договоренности и без этого

Поклонники популярной линейки игр Grand Theft Auto с нетерпением ожидают релиза очередной части – GTA 6, и на просторах интернета появляется все больше возможных свидетельств, намекающих на ее скорый анонс. Так, страница игры на днях появилась на портале Metacritic, курсировали и слухи о том, что Take-Two могла анонсировать шестую часть серии уже 23 октября, но перенесла релиз. Верить подобной информации или нет – каждому геймеру стоит решить самостоятельно, но в данном случае можно вспомнить пословицу «нет дыма без огня».

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На этот раз в интернете опубликовали якобы копию письма от Take-Two с требованием освободить занятое доменное имя GTA6.com. Сообщается, что разработчики были готовы судиться, но это не потребовалось – удалось договориться. С учетом того, что GTA 3, GTA: Vice City, GTA: San Andreas, GTA 4 и GTA 5 являются признанными шедеврами игровой индустрии, к будущей шестой части с момента ее релиза будет приковано внимание со стороны как значительной части обозревателей и критиков, так и простых геймеров. При этом информации о предстоящей игре пока мало, а разработчики предпочитают периодически «подтролливать» ожидающих ее любителей цифровых развлечений.

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