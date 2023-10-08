Из них 10 миллионов - за последний год





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Несмотря на то, что корпорация Google разрабатывает операционную систему Android, на рынке задействующих данную ОС смартфонов она занимает далеко не первую позицию. Тем не менее, как сообщает ресурс 9to5google, популярность мобильных устройств Google Pixel постепенно увеличивается – за все время компания реализовала почти 38 миллионов экземпляров, причем 10 миллионов из них – за последние 12 месяцев. Годом ранее корпорации удалось продать 7.2 миллиона своих мобильных устройств – то есть можно констатировать, что объемы продаж Pixel растут как минимум неплохими темпами.

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Стоит отметить, что новые модели Pixel 8 и 8 Pro стали дороже, чем решения предыдущих поколений, но у них есть уникальное конкурентное преимущество: семилетний срок поддержки. Поставляться будут не только критические обновления безопасности, но и апдейты операционной системы. Впрочем, как считают многие эксперты, семь лет могут являться даже несколько избыточным сроком: как правило, покупатели меняют свои смартфоны чаще. Даже флагманская модель за семь лет успевает не только износиться физически, но и значительно устареть – работа с ней, как правило, становится некомфортной.