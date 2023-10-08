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NVIDIA готовит к запуску линейку видеокарт GeForce RTX 4000 Refresh
Включающую в себя не только GeForce RTX 4080 Ti, но и еще 4 десктопных и 3 мобильных модели

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Как сообщает инсайдер RedGamingTech, компания NVIDIA планирует запустить целую линейку видеокарт GeForce RTX 4000 Refresh, в которую войдут 5 десктопных и 3 мобильных видеокарты. Самым производительным в обновленном списке графическим адаптером станет GeForce RTX 4090 Ti с 18176 CUDA-ядрами и увеличенными до 550 Вт TGP. Рабочие частоты останутся на уровне обычной «четыре тысячи девяностой», как и объем видеопамяти.

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Второй по старшинству новой  видеокартой станет RTX 4080 Ti с 12800 CUDA-ядрами и TGP в 350 Вт. Также фирма может выпустить модификацию RTX 4070 Ti с улучшенными характеристиками и увеличенным до 16 ГБ объемом памяти, RTX 4070 Super (усовершенствованную RTX 4070) и 12-гигабайтную RTX 4060 Ti, которая, в отличие от базовой версии, будешь лучше справляться с играми в разрешении QuadHD.

Если говорить о GPU для ноутбуков, по данным инсайдера, NVIDIA намерена представить карту GeForce RTX 4090 Ti Mobile c 12800 CUDA-ядрами и 16 ГБ памяти. Модель может получить крайне высокий по меркам мобильных решений TGP – вплоть до 200 Вт, хотя производители лэптопов смогут самостоятельно устанавливать лимит энергопотребления и тепловыделения. Также ожидаются мобильные версии RTX 4080 Ti и RTX 4070 Ti.

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Новинки могут быть представлены на январской выставке CES 2024, но, как подчеркивает источник, планы компании являются предварительными и могут поменяться.

#nvidia #видеокарты #графические ускорители #rtx 4000 refresh
Источник: youtu.be
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