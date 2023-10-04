Компания исправила ошибку античита и принесла извинения пострадавшим

Буквально на днях на тематических ресурсах и в социальных сетях распространилась информация о том, что компания Valve массово банит игроков в соревновательном шутере Counter-Strike 2 за использование устаревшей операционной системы Windows 7. Многие геймеры высказали предположение, что необоснованные блокировки связаны с некорректной работой античита, и, как выяснилось, оказались правы – Valve уже начала разбанивать пострадавших игроков и рассылать им сообщения с извинениями.

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Доля пользователей Steam, использующих Windows 7, если считать и 32-битную, и 64-битную версии, составляет приблизительно 1.3%. В процентном соотношении это немного, но если учитывать объем аудитории Steam, столкнуться с несправедливым баном могло множество игроков. В данном случае следует отметить оперативную реакцию со стороны Valve – компания решила проблему менее, чем за 24 часа после начала поступления массовых жалоб. Впрочем, некоторые геймеры остались недовольны отсутствием каких-либо компенсаций со стороны компании – как пишут на Reddit, в Valve могли бы проявить больше щедрости, поскольку это пошло бы репутации фирмы только на пользу.