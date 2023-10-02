Возможно, проблема связана с работой античита

Как сообщает тематический портал Dexerto, многие игроки в Counter-Strike 2, использующие операционную систему Windows 7, столкнулись с необоснованными блокировками своих аккаунтов. Возмущенные геймеры делятся своим недовольством на таких площадках, как Reddit и Steam, а также в социальных сетях, и высказывают предположения по поводу причин блокировок. Одна из наиболее распространенных гипотез связана с работой античита, который, возможно, не способен полноценно функционировать на устаревшей Windows 7, а потому блокирует учетную запись.

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Пользователи, а также игровые журналисты и блогеры уже обратились к Valve за разъяснениями, но их пока не последовало – вероятно, компании нужно время на изучение ситуации. Примечательно, что Windows 7 (если учитывать и 32-битную, и 64-битную версии) используют всего 1.33% аудитории Steam, так что проблема возникает у сравнительно небольшого числа геймеров. Тем не менее, если компания не решит ее в сжатые сроки, релиз игры может оказаться подпорчен негативом, особенно с учетом того, что некоторые геймеры и без того жалуются на якобы плохую оптимизацию проекта. Это, впрочем, явное преувеличение – в разрешении FullHD на максимальных настройках даже GTX 1630 выдает 45-50 кадров в секунду.