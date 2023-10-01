Она обеспечивает отличную производительность при низком энергопотреблении

По данным популярного ресурса WCCF Tech, корпорация NVIDIA уже начала тестировать память HBM3 Gen2, в небольших партиях поставляющуюся ее производителем, компанией Micron. Как заявил один из топ-менеджеров последней, Сумит Садана, рост производительности при уменьшении потребления энергии оказались столь значительными, что некоторые клиенты изначально с недоверием отнеслись к предоставленным фирмой данным, пока самостоятельно не перепроверили их на практике.

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Новых технических подробностей о памяти HBM3 Gen2 пока нет, поэтому стоит привести старые данные: пропускная способность чипов составляет более 1.2 терабайта в секунду, при этом потребление энергии по сравнению с памятью предыдущего поколения снизилось примерно в 2.5 раза. Как считают эксперты, чипы HBM3 Gen2 могут быть использованы в будущих специализированных ускорителях вычислений NVIDIA Blackwell, выпуск которых намечен на 2024 год. Ожидать появления такой памяти в игровых видеокартах не стоит – следующее поколение таких GPU, вероятно, получит GDDR7 память, которая также способна предложить внушительный прирост производительности по сравнению с GDDR6X.