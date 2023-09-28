По мнению ученых, это позволит ускорить переход на "зеленую энергию"

Как сообщается в научной публикации Берлинского климатического института Mercator Research Institute on Global Commons and Climate Change, за последние 10 лет цены на солнечную энергию и аккумуляторные батареи снизились на 85-87%, что в перспективе позволит ускорить переход на «зеленую энергетику». По мнению ряда ученых, все мировое энергопотребление к 2050 году можно перевести на солнечную, ветряную, водяную и атомную энергию, причем с адекватными финансовыми и техническими затратами.

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Быстрое удешевление экологически чистой энергии позволяет специалистам строить новые прогностические модели глобального экономического перехода. При этом, как считают ученые, для подобного перехода необходимы политическая воля со стороны руководства крупных государств, а также заключение международных соглашений. Впрочем, такие страны, как США и Китай, которым принадлежат десятки процентов от мирового ВВП, уже поставили задачу добиться к 2050 году полной углеродной нейтральности, а переход на «зеленую энергетику» будет этому лишь способствовать. Если говорить непосредственно о солнечных панелях, то ключевыми проблемами в настоящий момент являются вопросы не самого высокого КПД и очистки поверхности от пыли.