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[Zero]
Toshiba представила жесткие диски емкостью 22 терабайта
У Western Digital и Seagate модели такого объема уже есть

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Несмотря на то, что некоторые эксперты прочили жестким дискам полное исчезновение в связи с удешевлением твердотельных накопителей, в настоящий момент становится очевидным, что HDD будут актуальны еще на протяжении как минимум десяти лет. Такие компании, как Western Digital и Seagate уже предлагают потребителям 22-терабайтные модели, а в скором времени к ним присоединится и Toshiba.

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Анонсированный Toshiba 22-терабайтный жесткий диск относится к корпоративной линейке MG10 – он обладает 512 МБ кэш-памяти, и, что важно, не задействует черепичный тип записи (SMR), вместо этого используя стандартный (CMR). Примечательно, что в модели реализована поддержка записи при помощи микроволн. Диск ориентирован на круглосуточную работу с лимитом перезаписи до 550 терабайт в год. Поставки модификаций с интерфейсом SAS уже начались, варианты же с интерфейсом SATA III поступят на рынок в четвертом квартале текущего года. О стоимости новинки источник не сообщает, но очевидно, что она будет довольно высокой, как и в случае с большинством емких HDD, задействующих технологии записи с энергетической подпиткой.

#toshiba #жесткие диски
Источник: servernews.ru
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