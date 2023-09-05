Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
[Zero] За пост начислено вознаграждение
Глава Larian объяснил, почему компаньоны в Baldur's Gate 3 активно пристают к главному герою
По словам разработчика, это вызвано ошибкой системы репутации

реклама

Глава студии Larian, выпустившей, вероятно, лучшую игру 2023 года Baldur’s Gate 3, Свен Винке рассказал о том, почему компаньоны главного героя активно пристают к нему и напрашиваются на интимные отношения. По словам представителя разработчиков, в этом виновата ошибка в системе репутации – Larian не планировали делать соратников ГГ столь «похотливыми», как уже успели окрестить их игроки и блогеры.

реклама

По словам Винке, немалой части игрового комьюнити понравилось быстрое развитие отношений с компаньонами, но изначально было задумано, что они будут развиваться более медленно. Ситуация с системой одобрения уже частично исправлена, но пока не со всеми персонажами – полностью недоработки скорректируют в следующих патчах. В настоящий момент Baldur’s Gate 3 получила уже два крупных обновления, исправивших множество багов (в основном мелких) и повысивших производительность. Как считают многие обозреватели и эксперты, Larian продолжит поддерживать игру на протяжении длительного периода времени, а сама RPG получит звание «Игры года» и множество наград от тематических изданий и ресурсов.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#игры #larian #baldur&#x27;s gate 3
Источник: 3dnews.ru
рекомендации
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
4070 Ti MSI Gaming дешево - надо брать
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

В статистике Steam впервые появилась RTX 4060: её доля составляет 0,23%
Спидранер Baldur's Gate 3 завершает игру менее чем за 4 минуты используя Shadowbox
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

У главы ЧВК «Вагнер» был кошелёк со 100 тыс. биткоинов
23
Гиперзвуковые ракеты «Кинжал» стали применяться истребителями-бомбардировщиками Су-34 — СМИ
4
Клиент Amazon обнаружил, что его процессор Core i9-13900K оказался подержанным Core i9-13700K
14
Lenovo представила ноутбук Legion 9i с автономной системой жидкостного охлаждения
+
В МО РФ рассказали о возможностях Т-80БВМ — самой современной версии легендарного танка
2
В Москве на месте будущего строительства обнаружили клад эпохи Ивана Грозного
3
Летние Игры БРИКС как альтернатива Олимпиаде-2024
3
Байден разочарован отсутствием Цзиньпиня на саммите G20
3
Redmi Note 12 Turbo стал лучшим в AnTuTu в августе в средней ценовой в категории
1
Озвучена цель ночного удара ВС РФ по Украине с применением беспилотников
1
Новые функции в серии Pixel 8 могут вызвать у поклонников Pixel ощущение дежавю
5
Северная Корея провела военные учения с имитацией тактического ядерного удара
2
Huawei Mate 60 Pro поставил экспертов в тупик – Samsung и TSMC не выпускали для смартфона процессор
1
В Украине заявили о переброске Challenger 2 в зону боёв – танки продолжают прятать от армии РФ
6
CBS: Минюст США планирует передать Украине $1 млрд. конфискованных российских активов
4
Valve забанила 90 000 аккаунтов смурфов в Dota 2 и начала блокировать их основные страницы Steam
2
Владелец «Вкусно — и точка» заявил, что McDonald’s надеется вернуться в Россию
1
Скорее всего, SMIC снабдила Huawei новыми процессорами для флагманского смартфона Mate 60 Pro
+
Ми-24, принадлежащий Польше пересек границу Белоруссии
6
В ВСУ начнут мобилизовывать мужчин ограниченно пригодных к службе
4

Популярные статьи

Для чего в радиодеталях времен СССР использовалось большое количество драгоценных металлов
160
ТОП-12 мифов о твердотельных накопителях
50
Intel не может, китаец поможет - смотрю на LGA 2011
33
Xbox Series S Carbon Black - когда жадность встречается с глупостью
20
Игровой компьютер из магазина за 35 000р – возможно ли такое, и в чём секрет бюджетной сборки
12
Мой опыт использования видеокарты ARC A750
14
Покупаю на Авито сканер для фотопленок в 2023 году - казалось бы, что может пойти не так
18
Итоги гоночного уик-энда 2-3 сентября
1
Ударный вертолёт Ка-50 - техника опередившая своё время (часть 2)
+
Как в Китае отреагировали на планы США продать оружие Тайваню
1

Сейчас обсуждают

Псье Миздюкович
06:30
Бугага, в Америке просто ад, даже траву легализовали! И теперь проклятые пиндосы помирают от передоза марихуаны один за одним, так им и надо!
Марихуана является шестой по величине коммерческой культурой в США
Иванъ Соболевъ
06:26
А может Майкрософт сделали намеренное замедление?
В Windows 11 нашли странный баг, ускоряющий работу «Проводника» во много раз
wild cat
06:26
А что же тогда этот поп не явит Чудо? Не помолится о мгновенном прекращении СВО с безусловной победой ВС РФ. БАЛАБОЛ ОН ХРЕНОВ.
Ростовский митрополит объяснил уход «Вагнера» следствием молебна перед Донской иконой Божией Матери
Угрюмый
05:59
При такой мобилизации край объявлять войну России. А то как оправдывать такие меры. Знать война ... Тогда уж по полной программе пойдет.
С 1 октября на Украине начнут ставить на воинский учет женщин-медиков
Эдуард Кузнецов
05:53
Быдыдыщщщ¡...) Да уж, перепутать хрень для развода лохов придуманную для того чтобы хоть както использовать бесполезные тензорные ядра, с прогрессом... Какая компания, такие и фанатики...
AMD RX 7900 XTX превосходит NVIDIA RTX 4090 в Starfield
Эдуард Кузнецов
05:50
С волками жить, по волчьи выть
AMD RX 7900 XTX превосходит NVIDIA RTX 4090 в Starfield
Вячеслав Ермолаев
05:49
Все-таки при СССР читатели были более образованными. Тогда автору даже в голову не пришло бы написать " США высадили астронавтов ( космонавтов) на Луну.
Китай готовится к высадке тайконавтов (космонавтов) на Луну
Опричник
05:38
Да... Что бы мы без них делали... Вооружённые силы можно вообще распустить, попов с иконами вместо них пускать - никто не устоит! Особенно, если они на своих бронированных крузаках/мерседесах поедут.
Ростовский митрополит объяснил уход «Вагнера» следствием молебна перед Донской иконой Божией Матери
Вячеслав Эрин
05:25
ахах, тогда лучше за эти бабки купить игровой тел. который напорядок будет мощнее и функциональней и мобильней при этом экран больше. шлак
Консоль AYANEO Pocket Air поступит в продажу 5 сентября на чипе Dimensity 1200
Евгений Шрайнер
05:21
Статья все про смертность и марихуанну, хотя смертность то как раз не от марихуанны. Марихуанна, как раз для вытеснения тяжелых наркотиков. И реально доказано что имеет пользу при ряде болезней мозга,...
Марихуана является шестой по величине коммерческой культурой в США
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем