По словам разработчика, это вызвано ошибкой системы репутации

Глава студии Larian, выпустившей, вероятно, лучшую игру 2023 года Baldur’s Gate 3, Свен Винке рассказал о том, почему компаньоны главного героя активно пристают к нему и напрашиваются на интимные отношения. По словам представителя разработчиков, в этом виновата ошибка в системе репутации – Larian не планировали делать соратников ГГ столь «похотливыми», как уже успели окрестить их игроки и блогеры.

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По словам Винке, немалой части игрового комьюнити понравилось быстрое развитие отношений с компаньонами, но изначально было задумано, что они будут развиваться более медленно. Ситуация с системой одобрения уже частично исправлена, но пока не со всеми персонажами – полностью недоработки скорректируют в следующих патчах. В настоящий момент Baldur’s Gate 3 получила уже два крупных обновления, исправивших множество багов (в основном мелких) и повысивших производительность. Как считают многие обозреватели и эксперты, Larian продолжит поддерживать игру на протяжении длительного периода времени, а сама RPG получит звание «Игры года» и множество наград от тематических изданий и ресурсов.