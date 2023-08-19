Такую информацию сообщают о будущем устройстве инсайдеры

Как сообщают тематические ресурсы, в сети появилась дополнительная информация о будущей консоли Sony PlayStation 5 Pro – по количественным характеристикам она может оказаться в два с лишним раза мощнее, чем базовая версия. Похожие данные ранее представил и известный инсайдер и журналист Том Хендерсон, публикуемые которым сведения о тех или иных устройствах ранее неоднократно полностью или частично подтверждались.

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Производительность PS5 Pro, согласно последней актуальной информации, составит примерно 23 терафлопса. Встроенный в консоль графический ускоритель, вероятно, будет базироваться на архитектуре AMD RDNA 3.5, а значит, производительность модели в некоторых играх может оказаться как минимум на 100% выше, чем у PS5. Впрочем, как показывает практика, удвоение характеристик видеокарты далеко не всегда дает удвоение FPS – на самом деле, чаще всего, не дает. Если говорить о рабочих частотах процессора и графического ускорителя, они могут составить 3.6+ и 2.7 ГГц соответственно. Сведений о том, какой в консоли будет использоваться накопитель, пока нет, но, по предположениям экспертов, он будет превосходить по скоростным характеристикам установленный в PS5.