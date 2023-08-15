Об этом сообщают представители дилеров

Как сообщает «Российская газета», представители автодилеров сомневаются в том, что транспортные средства подешевеют, даже если рубль значительно укрепится. Среди причин подорожания автомобилей – не только ослабление российской национальной валюты, но и увеличение утилизационного сбора, а также очередной виток логистических проблем. В подобных условиях бизнес всегда предпочитает перестраховываться, даже ценой уменьшения объемов продаж.

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По словам главы дилерского направления автомобильного маркетплейса Fresh Евгения Житнухина, салоны закладывают в цены продаваемых авто свои риски, в том числе, касающиеся нестабильности рубля, поэтому снижения цен в ближайшие месяцы ждать точно не приходится. В пресс-службе «Автодома» заявили журналистам, что запасы европейских автомобилей заканчиваются, стоимость же моделей из следующих поставок возрастет как минимум на 15-20%. Причина все та же – курсы валют. При этом, как подчеркивают эксперты, благодаря отлаженным механизмам параллельного импорта из-за рубежа по-прежнему можно привезти любые авто – вопрос заключается только в стоимости и во времени поставок, а также в доступности в России тех или иных запчастей для дальнейшего обслуживания машины.