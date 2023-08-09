По словам разработчиков, создать подобный аддон было бы крайне тяжело

Как заявил Свен Винке, глава студии Larian, успех Baldur’s Gate 3 многократно превзошел все ожидания команды – онлайн игры в Steam уже поднимался до 800+ тысяч игроков, при том, что разработчики рассчитывали на 100 тысяч. При этом никаких работ по созданию аддона для недавно вышедшей RPG в студии не ведется. По словам господина Винке, его разработка была бы крайне сложным делом, причем как минимум по двум причинам. Первая – разветвленность сюжетной линии игры и обилие различных концовок. Вторая – трудности с внутриигровым балансом: приключения для персонажей выше 12 уровня согласно правилам DnD создавать непросто.

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Несмотря на то, что руководитель Larian не стал в принципе исключать возможность выхода дополнения для Baldur’s Gate 3, ранее он говорил, что хотел бы поработать над проектами более скромных масштабов, а также, возможно, вернуться к серии Divinity. Сейчас усилия студии сфокусированы на выпуске патчей к игре, а также подготовке релиза на macOS и PS5, который запланирован на начало сентября. Скорее всего, он будет удачным, поскольку ПК-игроки и обозреватели приняли игру крайне хорошо, и на тематических ресурсах можно отыскать массу восторженных отзывов.