iPhone первого поколения продавали на аукционах еще дороже

Как сообщают зарубежные и российские СМИ, в рамках инвестиционной платформы Rally был за рекордную сумму реализован нераспакованный плеер iPod первого поколения. Неизвестный покупатель заплатил за него 29 тысяч американских долларов. Известно, что данный экземпляр iPod был подарен некому подростку из штата Техас, но так и не был распакован, а следовательно, не побывал и в эксплуатации.

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Ранее почти за 200 тысяч долларов был продан на аукционе iPhone первого поколения, оснащенный 4 ГБ памяти, причем не оперативной, а предназначенной для хранения данных – смартфонов с 4 ГБ ОЗУ в те времена еще не было. По мнению экспертов, в дальнейшем редкие экземпляры первых смартфонов Apple в оригинальной нераспечатанной упаковке будут порой продаваться еще дороже и осядут в частных коллекциях. У продукции компании из Купертино много фанатов, часть которых обладает достаточным объемом денежных средств для того, чтобы скупать подобные экземпляры. Впрочем, это не означает, что любой iPhone или iPod первого поколения автоматически будет стоить десятки тысяч долларов – устройство должно быть в оригинальной упаковке и в идеальном состоянии.